В 2020 году у коррупционеров арестовали имущество на 10 млрд рублей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российские суды арестовали за прошлый год имущество обвиняемых по коррупционным делам на сумму 10 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу на заседании коллегии по итогам работы в 2020 году председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"У коррупционеров изъято имущество на сумму более 10 млрд рублей, что на 3 млрд рублей больше, чем в 2019 году", - сказал он. "Собранные следователями доказательства использованы при обосновании исков об обращении в доход государства незаконно нажитого коррупционерами имущества", - добавил Бастрыкин.

По его словам, всего в 2020 году было возбуждено более 18,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях, в том числе более 9,9 тыс. по фактам взяточничества. Глава СК уточнил, что количество таких дел выросло на 5,5%. В суды направлено 8 639 дел о коррупции, к ответственности привлечено свыше 9,5 тыс. человек.