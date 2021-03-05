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Пандемия COVID-19

ВОЗ заявила, что публикация доклада миссии по COVID-19 в КНР ожидается в ближайшие недели

Организация намерена представить одновременно и итоговый доклад, и его краткое изложение

ЖЕНЕВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посетившие Китай для выяснения происхождения коронавируса, как ожидается, опубликуют свои выводы "в ближайшие недели". При этом они намерены представить одновременно и итоговый доклад, и его краткое изложение, сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

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Ранее в организации заявляли о том, что сначала будет опубликована предварительная версия доклада, а затем - полная, на подготовку которой потребуется еще какое-то время.

"Группа [экспертов ВОЗ] хочет выпустить полный доклад в то же самое время, когда и краткий отчет, чтобы вся информация стала достоянием общественности", - сказал Яшаревич. "Полный доклад ожидается в ближайшие недели", - отметил он.

Первоначально краткую версию доклада ждали в феврале. 12 февраля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус анонсировал появление обобщающего доклада в течение недели, а полного и окончательного документа - в ближайшие недели. Однако на брифинге 19 февраля официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис затруднилась назвать возможную дату публикации доклада.

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