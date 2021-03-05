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Почти 500 депутатов, прокуроров, судей и следователей предстали перед судом в 2020 году

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителям подразделений СК "более внимательно относиться к подбору кадров"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Уголовные дела о коррупции в отношении почти 500 глав муниципальных образований, депутатов, прокуроров, следователей, судей, адвокатов и членов избирательных комиссий направлены в российские суды в 2020 году. Об этом сообщил в пятницу председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"В 2020 году в суды направлены уголовные дела в отношении 466 лиц, обладающих особым правовым статусом, по обвинению в коррупции, включая 130 глав муниципальных образований, 116 депутатов органов местного самоуправления, 10 депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, 15 прокуроров, 38 следователей и руководителей следственных органов МВД России, 17 следователей Следственного комитета и их руководителей, 7 судей, 68 адвокатов, 48 членов избирательных комиссий", - сказал он, выступая на заседании коллегии СК.

В связи с этим Бастрыкин поручил руководителям подразделений СК "более внимательно относиться к подбору кадров".

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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