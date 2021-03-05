"Мисс Россия - 2019" Алина Санько представит страну на конкурсе "Мисс Вселенная - 2020"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Победительница конкурса "Мисс Россия" 2019 года Алина Санько примет участие в международном конкурсе "Мисс Вселенная - 2020". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе конкурса.

"В начале мая "Мисс Россия - 2019" Алина Санько отправится в США, чтобы принять участие в 69-м по счету международном конкурсе "Мисс Вселенная - 2020". Финал долгожданного события состоится 16 мая в Голливуде, штат Флорида", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что "Мисс Вселенная - 2019" Зозибини Тунцы носит свой титул два года в связи с тем, что конкурсы не проводились из-за распространения коронавирусной инфекции. В такой же ситуации находится Алина Санько, что происходит впервые за всю историю конкурса "Мисс Россия".

В пресс-службе отметили, что за подготовкой конкурсантки можно будет наблюдать в Instagram-аккаунте конкурса "Мисс Россия". Сборы будут включать разработку дизайна платья на финальный выход, создание национального костюма и занятия самой Санько - фитнес, английский язык, дефиле, мастер-классы с ведущими российскими стилистами и визажистами.

Генеральный директор конкурса "Мисс Россия" Анастасия Беляк выразила уверенность, что за последние два года Санько получила необходимый опыт официальных выходов, публичных выступлений, овладела профессиональными навыками и является лучшим кандидатом для представления России на международном уровне. "Будем болеть и поддерживать нашу победительницу в этом непростом состязании среди самых красивых девушек мира", - подчеркнула она.