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Массовая вакцинация "Эпиваккороной" начнется во второй половине марта

Гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов напомнил, что препарат не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Препарат от коронавируса "Эпиваккорона" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" будет доступен россиянам для массовой вакцинации во второй половине марта. Об этом в пятницу заявил гендиректор центра Ринат Максютов в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

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"Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию [препаратом "Эпиваккорона"]", - сказал он. 

Максютов также напомнил, что вакцина не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела.

Препарат "Эпиваккорона" государственного научного центра "Вектор" в октябре стал второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию. Он создан на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.  

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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