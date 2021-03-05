Массовая вакцинация "Эпиваккороной" начнется во второй половине марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Препарат от коронавируса "Эпиваккорона" Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" будет доступен россиянам для массовой вакцинации во второй половине марта. Об этом в пятницу заявил гендиректор центра Ринат Максютов в эфире программы "Вести" на телеканале " Россия-1 ".

Вторая российская вакцина от коронавируса. Что известно об "Эпиваккороне"

"Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию [препаратом "Эпиваккорона"]", - сказал он.

Максютов также напомнил, что вакцина не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела.

Препарат "Эпиваккорона" государственного научного центра "Вектор" в октябре стал второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию. Он создан на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.