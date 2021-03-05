Медведев отметил необходимость развития законодательства, регулирующего работу соцсетей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Законодательное регулирование деятельности социальных сетей и IT-компаний, в том числе международных, необходимо и должно быть основано на современных подходах, его нужно нарабатывать в том числе за счет политической практики. Об этом в пятницу заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе приема граждан.

"В чем проблема социальных сетей и интернета в целом - это совершенно новая коммуникативная среда, - отметил Медведев. - И законодательство о ней только создается". "Законодательства о социальных сетях вообще нормального не существует. В нашей стране мы его пробуем только сейчас создать и использовать, а в других странах оно зачастую не применяется, что приводит к тому, что социальные сети сами диктуют правила игры", - констатировал председатель партии.

Он заметил, что "социальные сети существуют для людей, а не наоборот - не люди существуют для социальных сетей, их хозяев и тех, кто на этом зарабатывает деньги".

"Поэтому как юрист не могу не сказать, что очень важно, чтобы было правильное, справедливое, основанное на современных подходах законодательное регулирование деятельности социальных сетей и IT-компаний, в том числе и тех, которые носят международный характер", - сказал политик. Он также не исключил появления международных конвенций на эту тему.

"Если говорить о социальных сетях и современных медиа, то это должен быть взаимно уважительный диалог, основанный на законах. А эти законы еще нужно создавать, нужно нарабатывать за счет политической практики", - резюмировал Медведев.