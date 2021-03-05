Мишустин поздравил женщин-ученых с 8 марта

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с Международным женским днем сотрудниц Новосибирского государственного университета (НГУ) и рассказал им о своих научных интересах.

"Я рад поздравить вас с праздником, пожелать вам всего самого доброго. Женщина - всегда женщина. Она и ученый, и промышленник, студент - не важно. Поэтому я вам от всей души желаю всего самого доброго. Вы выбрали непростую профессию, вы занимаетесь наукой и образованием. В этом смысле, когда говорят, кто лучше в науке, мы, мужчины, всегда скажем, что женщина более усидчивая, терпеливая, аккуратная, настойчивая. Вы также системно работаете в этой сфере. Знаю, что женщин пока в науке не так много, как хотелось бы самим женщинам, но точно абсолютно думаю, что все это можно будет исправить", - сказал премьер в пятницу на встрече с женщинами-учеными.

Старший научный сотрудник научно-образовательного центра Института генетических исследований НГУ Елена Землянская поинтересовалась научными интересами Мишустина во время его учебы в аспирантуре, а также тем, было ли у него желание продолжить работу в сфере науки. "В аспирантуре по специальности "математическое моделирование" я занимался моделями специальных систем механообработки, алгоритмами и разработкой автоматизированных систем проектирования. То, что касается научных интересов, они были очень разные", - рассказал премьер-министр. По его словам, он начал с кафедры теоретической механики, и первая его научная работа была связана с разработкой программы реакций механизма работы подшипников. Он отметил, что это "было сложно".

"Непосредственно докторская была посвящена стратегии налогообложения имущества. Непростая тема. Мы занимались этим с моим научным руководителем, когда я не работал на госслужбе. Мы пытались взять самое лучшее в мире. Там еще и вопросы справедливости, потому что налогообложение никому не нравится. Все это должно было быть справедливым, аккуратным. Мы пытались найти научные подходы и методы", - сказал премьер.

Мишустин отметил, что во всем, что касается интересов каждого человека, очень важен фактор наставника, учителя. "У меня были замечательные учителя в школе и университете, и позже. Наверное, эти темы, которые мы дальше развиваем, в том числе в науке, они очень сильно зависят от наставников. В этом смысле совершенно замечательная история - конкурс "Лидеры России", который проводится по инициативе нашего президента. Это, если хотите, социальный лифт. Институт наставничества - очень замечательная история. Очень надеюсь, что в научной работе наставничество будет развиваться, потому что ни один компьютер или цифровая платформа не заменит настоящего учителя", - сказал премьер-министр.

В конце встречи Мишустин подарил женщинам-ученым цветы.

В новость были внесены изменения (14:50 мск) - передается повторно в связи с исправлением опечатки в пятом абзаце, верно - "Лидеры России".