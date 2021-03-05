Матвиенко и Васильева вошли в число самых влиятельных женщин в образовании в России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ученый, профессор кафедры общего языкознания СПбГУ Татьяна Черниговская, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева вошли в число самых влиятельных женщин в сфере образования по мнению опрошенных учителей школ, следует из результатов опроса, который провел союз "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" (Рособрсоюз).

"Накануне Международного женского дня некоммерческая организация "Рособрсоюз" провела опрос педагогов российских школ, вузов и ссузов, чтобы выяснить, кого они считают самыми влиятельными женщинами в сфере образования. В первую тройку вошли Татьяна Черниговская (29,7%), Валентина Матвиенко (22,9%) и Ольга Васильева (16,7%)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пятерку влиятельных женщин в сфере образования вошли заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики, декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Голикова (7,2%) и директор департамента просвещения, высшего образования и науки правительства РФ Татьяна Синюгина (5,1%).

В десятку вошли доктор психологических наук, академик РАО, декан факультета психологии и проректор СПбГУ, проректор по научной работе РГПУ им. А. И. Герцена Лариса Цветкова (4,8%), замминистра просвещения РФ Екатерина Толстикова (2,7%), зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова (2,7%), зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина (2,1%), кандидат педагогических наук, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова (1,4%).

Татьяна Черниговская - ученый, доктор биологических наук, доктор филологических наук, член-корреспондент РАО, профессор кафедры общего языкознания СПбГУ, Заслуженный деятель высшего образования и Заслуженный деятель науки РФ. Ольга Васильева занимала должность министра образования и науки РФ (2016 - 2018 годы), министра просвещения РФ (2018 - 2020 годы), заведует кафедрой государственно-конфессиональных отношений ИГСУ РАНХиГС, почетный профессор Московского государственного гуманитарно-экономического университета, доктор исторических наук.

Опрос проведен среди более 3 000 респондентов практически из всех регионов России, 91% опрошенных составили женщины-педагоги.