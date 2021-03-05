Врач рассказал, что в РФ наблюдаются единичные случаи наркологических заболеваний у детей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Единичные случаи наркологических заболеваний среди детского населения зафиксированы в России, сообщил в пятницу главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

"У нас детей с заболеванием наркологическим единицы. Это связано с тем, то заболевание формируется в течение нескольких лет - от первых проб до появление проблемы проходит от 2 до 5 лет. Ни родители, ни учителя в школе, ни врачи общей практики, да и врачи-наркологи далеко не всегда могут установить потребление наркотиков, время бывает упущено", - сказал он на XXIII Конгрессе педиатров России с международным участием.

При этом Брюн отметил, что в 2011 году было принято решение тестировать на употребление наркотиков подростков в возрасте от 13 лет, что также дало свои результаты. "Если 10 лет назад мы выявляли среди старшеклассников до 10% детей, которые имели опыт употребления наркотиков, то сейчас мы выявляем сотые доли процента", - отметил он.

"Среди средних специальных учебных заведений этот процент выше - примерно 3-5%, среди детей, попавших в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних, мы выявляем примерно 15-16%. Это говорит о том, что наркотизация, алкоголизация ранняя - она напрямую связана с девиантным поведением", - добавил нарколог.