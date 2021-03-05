Суд оштрафовал "Одноклассники" на 4 млн рублей за отказ удалить данные об акции 23 января

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мировой судья Савеловского района принял решение оштрафовать ООО "Мейл.ру" за отказ удалить информацию о несанкционированной акции 23 января в соцсети "Одноклассники". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Савеловского суда.

"Суд признал ООО "Мейл.ру" виновной по двум протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), и назначил наказание в виде штрафа в 4 млн рублей", - сказали в пресс-службе суда, не уточнив иных обстоятельств дела.

Источник ТАСС пояснил, что причиной претензий к ООО "Мейл.ру" стал отказ удалить в соцсети "Одноклассники", которые принадлежат этой организации, посты с призывами к участию в несанкционированных митингах 23 января.