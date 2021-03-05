Елизавете II подарили двух щенков корги

Точный возраст собак, их пол, клички или любые иные детали не сообщаются.

"Королева очарована. Невозможно представить себе королеву без единого корги. Это как лондонский Тауэр без воронов. Они с ней всего пару недель, но, как сообщают, они очень милые и замок стал им домом. Говорят, что они принесли с собой в замок много шума и энергии, пока принц Филип находится в больнице", - приводит таблоид слова источника.

О собаках Елизаветы II

Свою первую собаку будущая английская королева получила на 18-летие от отца, короля Георга VI (1895-1952). Это была выведенная в Западном Уэльсе вельш-корги пемброк по кличке Сьюзен. С тех пор Елизавета отдавала предпочтение этой породе, причем все ее собаки - потомки Сьюзен, которых у нее со времени вручения подарка в 1944 году было около 30. Как пишет The Sun, нынешние питомцы, судя по всему, связи со Сьюзен не имеют.

Максимальное число вельш-корги, которыми одновременно владела королева, - 13. Помимо этого, у нее были собаки породы дорги, выведенной в Букингемском дворце путем скрещивания королевской корги с таксами. В 2015 году стало известно о том, что глава государства приняла решение не заводить новых питомцев. Как сообщали тогда британские СМИ, Елизавета II не хочет, чтобы, после того как она умрет, собаки остались без хозяйки. Последний королевский корги, больной раком 15-летний Уиллоу, был усыплен в Виндзорском замке в 2018 году, а с декабря прошлого года, когда умер дорги Вулкан, у королевы осталась всего одна собака - также дорги по имени Канди.