ЕК поддержала решение Италии блокировать поставки вакцин в Австралию

БРЮССЕЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия полностью поддержала решение Италии блокировать поставки произведенных в этой стране 150 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca в Австралию, эти дозы должны быть направлены странам Евросоюза. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

"Итальянские власти приняли решение, которое мы поддержали, по вопросам экспорта вакцины, поскольку мы считаем, что должно быть больше прогресса в поставках вакцины в страны ЕС. И это позиция, которую мы продолжим отстаивать в переговорах с компанией", - заявил он. Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что Еврокомиссия не знает, в какую конкретно страну ЕС AstraZeneca направит этот объем вакцины. "ЕС не отслеживает движение конкретных объемов доз вакцины по Европе. Что ЕС и Италия сделали, они просто не разрешили экспорт определенного количества доз в конкретную страну. Эти дозы остаются собственностью компании, поэтому вопрос, куда они будут направлены, - это вопрос к компании. Мы не принимали решения, что эти 150 тыс. доз должны быть отправлены в страну "икс" или "игрек". Это не наше дело", - подчеркнул он.

Еврокомиссия запустила механизм контроля экспорта вакцины за пределы Евросоюза в конце января после того, как все западные компании - поставщики вакцины, с которыми Еврокомиссия заключила соглашения о предзаказе вакцин, по очереди объявили, что не смогут выполнить свои контрактные обязательства в первом квартале. После этого Еврокомиссия объявила, что любые поставки за пределы Евросоюза вакцин этих компаний, произведенных в странах ЕС, должны получать разрешение национальных регуляторов и Еврокомиссии. Таким образом, Еврокомиссия намерена добиться увеличения поставок в страны ЕС в краткосрочной перспективе.

"Если мы видим, что компании не выполняют свои контрактные обязательства в отношении нас (Евросоюза - прим. ТАСС), но попытаются выполнять их в отношении иностранных государств, мы, конечно, принимаем это во внимание", - пояснил Эрик Мамер, комментируя решение Еврокомиссии в отношении поставок вакцины в Австралию.

Скандалы вокруг вакцин

С начала января в Брюсселе произошла серия скандалов в связи с последовательными заявлениями о неспособности выполнить предзаказы на поставку вакцин для стран ЕС в полном объеме со стороны всех трех западных поставщиков, препараты которых уже сертифицированы в ЕС: Pfizer, Moderna и AstraZeneca. По оценкам Еврокомиссии, страны ЕС смогут получить в первом квартале порядка 106 млн доз вакцины, и лишь во втором квартале эти поставки выйдут на расчетный уровень в 300 млн доз. В результате этих сбоев большинству странам ЕС уже пришлось пересмотреть порядок проведения вакцинации.

Правительство Австралии заключило соглашения о производстве и поставке вакцин с британско-шведской компанией AstraZeneca, а также с компанией Novavax и консорциумом BioNTech - Pfizer. В рамках подписанных соглашений Австралия должна получить более 95 млн доз импортных вакцин, еще порядка 50 млн доз страна произведет самостоятельно.