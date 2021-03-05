В России участились преступления при помощи интернета

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Число преступлений, совершенных при помощи интернета, в 2020 году выросло в России на 73%. Об этом сообщил на расширенном заседании коллегии СК РФ глава ведомства Александр Бастрыкин.

"С использованием информационных технологий и сети Интернет в 2020 году совершено 510 396 преступных деяний, что на 73% больше, чем в 2019 году", - сказал он на коллегии СК. По его словам, СК расследовал 11 493 таких преступления, что на 30% больше, чем в 2019 году. "Среди них 677 фактов незаконной организации и проведения азартных игр, 589 случаев распространения порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, более 2 700 хищений чужого имущества, иные тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и экстремистскими проявлениями", - рассказал Бастрыкин.

Он обратил внимание, что для совершения террористических преступлений также активно используется интернет. "В 2020 году направлено в суды 226 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 251 обвиняемого, в том числе 60 дел о преступлениях, связанных с финансированием терроризма, и 78 - совершенных с использованием сети Интернет", - сказал глава СК.

Бастрыкин обратил внимание на необходимость повышения профессиональной подготовки следователей и криминалистического оснащения следственных подразделений. Он также предложил наладить четкое взаимодействие с интернет-провайдерами, операторами сотовой связи. "Для расследования таких преступлений в интернет надо врываться", - подчеркнул глава СК.