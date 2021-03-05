Бастрыкин: оступившимся подросткам надо давать шанс исправиться без лишения свободы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Подросткам, совершившим преступления, нужно давать шанс исправиться без лишения свободы. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на расширенном заседании коллеги ведомства.

"Мы поддерживаем тенденцию на гуманизацию уголовно-правовых мер. На 36% увеличилось количество уголовных дел в отношении несовершеннолетних, которым по ходатайству следователя вместо осуждения применялись меры воспитательного воздействия. Я думаю, это правильное решение. Вот именно так надо подходить - не калечить детей до конца, а давать им возможность исправления", - заявил Бастрыкин.

Он сообщил, что в прошлом году было расследовано почти 16 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных подростками, более 8 тыс. уголовных дел направлено в суды. При этом Бастрыкин назвал "очень тревожной" статистику преступлений в отношении несовершеннолетних - в 2020 году было расследовано 20 377 преступлений, совершенных в отношении детей и подростков. "Значительная доля таких преступлений - это семейные проблемы", - отметил глава СК.