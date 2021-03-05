В 2020 году СК возбудил почти 60 дел о фейках про коронавирус

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Почти 60 уголовных дел о фейках про коронавирус возбуждено в России в 2020 году. Об этом сообщил в пятницу председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Проведена большая работа по предотвращению массового распространения ложной информации о пандемии и мерах по борьбе с ней. Пришлось возбудить 58 уголовных дел о таких фактах, по 31 расследование завершено", - сказал он на расширенном заседании коллегии СК.

Бастрыкин напомнил, что в прошлом году был создан специальный отдел по расследованию нарушений санитарно-эпидемиологических правил.