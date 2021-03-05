СК увеличил прием обращений граждан через соцсети

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России в минувшем году стал чаще принимать жалобы и обращения граждан через интернет-приемные в соцсетях. Об этом заявил на расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2020 год председатель СК Александр Бастрыкин.

"В непростых условиях пандемии не было допущено снижения служебной деятельности. Ведомство работало ритмично, наступательно, укреплялась обратная связь с населением, - подчеркнул он. - Мы широко использовали современные средства коммуникации. В приемную председателя СК в соцсети "ВКонтакте" поступило 12 тыс. 297 обращений - рост почти на 10%. Функционируют аналогичные приемные в регионах (в управлениях СК - прим. ТАСС) - туда поступило более 9 тыс. сообщений. Это на 42% больше, чем в 2019 году", - отметил Бастрыкин.

Всего в минувшем году СК рассмотрел более 240 тыс. обращений граждан, на личном приеме было принято 148 тыс. заявителей. Бастрыкин назвал положительным итогом работы за прошлый год "то, что к нам стали чаще обращаться, и мы стали чаще общаться с людьми". "Я всегда призывал не прятаться от людей, а идти им навстречу", - подчеркнул Бастрыкин.

Кроме того, СК внимательно следил за сообщениями СМИ о нарушениях закона. "По результатам их проверки и по материалам журналистских расследований возбуждено 458 уголовных дел", - сказал глава СК. В целом, подчеркнул он, "прошедший период доказал способность ведомства мобильно и жестко противостоять преступным проявлениям, новым вызовам и угрозам".