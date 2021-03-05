В Дагестане после двухмесячного перерыва возобновили механизированную уборку мусора

МАХАЧКАЛА, 5 марта./ТАСС/. Механизированную уборку мусора возобновили в Махачкале после двухмесячного перерыва. Регоператор УК "Лидер", который занимался уборкой мусора в Махачкале и Каспийске, прекратил работу 11 января, жители городов и сотрудники мэрии своими силами избавлялись от мусора, который образовался на контейнерных площадках. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Механизированная уборка в Махачкале началась, тариф утвердили. У регоператора имеется 60 единиц спецтехники, которая непосредственно будет занята уборкой города. Плюс к тому в Махачкале имеется 58 единиц коммунальной техники. При необходимости она тоже будет использоваться. Но уже можно констатировать, что имеющаяся техника у регоператора полностью справляется с вывозом мусора", - сказал собеседник агентства.

При этом уточнили, что бытовые отходы в настоящее время вывозятся на лицензированный полигон "Гринтау" на территории города Избербаш.

Как сообщалось ранее, регоператор УК "Лидер", который занимался уборкой мусора в Махачкале и Каспийске, прекратил работу 11 января. Пока местные власти определялись с новым оператором, жители городов и сотрудники мэрии своими силами избавлялись от мусора, который образовался на контейнерных площадках.

К примеру, Кировский район Махачкалы, по словам главы муниципалитета Салиха Сагидова, в январе только силами сотрудников администрации и привлеченной техникой с территории района вывез свыше 10 тыс. тонн мусора.

"Мы не могли спокойно смотреть на скопление этого мусора. Поэтому с привлечением наших предпринимателей и сотрудников администрации мы вывезли свыше 10 тыс. тонн мусора", - сказал Сагидов.

В конце января было заключено соглашение об информационном взаимодействии между компанией "Российский экологический оператор" и правительством Дагестана. По словам врио главы республики Сергея Меликова, в настоящее время в регионе ведется работа по определению тарифов на вывоз мусора и созданию нового регионального оператора.