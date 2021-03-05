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Пандемия COVID-19

Собянин сделал домашний режим для пожилых рекомендательным с 8 марта

Также москвичам из групп риска разблокируют социальные карты для проезда на общественном транспорте
Мэр Москвы Сергей Собянин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Домашний режим для пожилых москвичей и горожан из групп риска с 8 марта станет рекомендательным, их социальные карты будут разблокированы. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Есть такая возможность - принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты. <...> Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта 2021 года", - написал Собянин в своем блоге.

Также в Москве выявляют почти в пять раз меньше заразившихся коронавирусом, чем на пике в конце прошлого года. В больницы с тяжелой формой коронавирусной инфекции ежедневно попадают 700-800 человек.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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