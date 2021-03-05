Собянин сделал домашний режим для пожилых рекомендательным с 8 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Домашний режим для пожилых москвичей и горожан из групп риска с 8 марта станет рекомендательным, их социальные карты будут разблокированы. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Есть такая возможность - принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты. <...> Решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта 2021 года", - написал Собянин в своем блоге.

Также в Москве выявляют почти в пять раз меньше заразившихся коронавирусом, чем на пике в конце прошлого года. В больницы с тяжелой формой коронавирусной инфекции ежедневно попадают 700-800 человек.