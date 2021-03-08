В Минпромторге рассказали, сколько женщин в промышленной сфере России

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Женщины составляют более 40% работников промышленности России, и их число продолжит расти. Об этом заявила ТАСС замглавы Минпромторга РФ Гульназ Кадырова, единственная женщина - заместитель главы этого ведомства.

"Женщин, занятых в сфере промышленности, определенно становится все больше. Ежегодно их доля в общем числе работников растет, и в 2020 году составила 40,1%, а это 3,8 млн женщин, которые своим трудом и идеями развивают отечественную промышленность", - сказала она.

По словам Кадыровой, во многих отраслях промышленности женщины занимают равные позиции с мужчинами, однако при этом существуют и отрасли, специфика которых требует "особых подходов, качеств, навыков и компетенций, которые свойственны в большей степени женщинам". В качестве примера замминистра привела фармацевтическую и легкую промышленность.

Перспективы роста

Вице-президент "Группы ГАЗ" Елена Матвеева отметила, что на руководящих должностях в промышленности женщин меньше, чем мужчин, и "это факт". "Наверное, это соотношение будет меняться быстрее, если изменения будут идти "с головы" - с нашего профильного министерства, которое является ролевой моделью для всей промышленности и могло бы задавать планку не только в госрегулировании, но и в гендерной политике тоже", - сказала она ТАСС. По словам Матвеевой, в частности, Гульназ Кадырова "по уровню квалификации она может дать фору многим мужчинам, но таких примеров могло бы быть больше".

На эту тему "Я кайфую в небе". Женщины летных профессий провели первый в России авиадевичник

Однако Кадырова заявила, что Россия входит в тройку лидеров по числу женщин на руководящих должностях с их долей в 47% и занимает первое место по этому показателю среди стран "Большой двадцатки". "Сейчас в России растет количество женщин, осваивающих высшие управленческие должности в промышленных организациях. Многие компании принимают решение о найме женщин на руководящие должности и, на наш взгляд, рынок труда продолжит развиваться по этому пути", - отметила замминистра.

Меры поддержки

Для привлечения женщин в промышленность необходимы системные меры поддержки, такие как повышение уровня комфортности труда, создание гибкой и доступной системы специального образования, считает Минпромторг.

Вместе с тем за последние три года количество выпускниц высших учебных заведений по техническим и промышленным специальностям выросло, отмечает министерство. Этому способствуют меры государственной поддержки и активная реализация кампаний учебных заведений по привлечению выпускников, полагает Кадырова. Ситуация в Ростехе

В Ростехе подтвердили, что в организациях оборонно-промышленного комплекса руководящие посты занимают преимущественно мужчины, и это связано со спецификой военно-технической отрасли. При этом в госкорпорации рассчитывают на изменение ситуации.

По информации пресс-службы Ростеха, в госкорпорации пол не влияет на перспективы трудоустройства. Больше всего в Ростехе женщин-монтажников радиоэлектронной аппаратуры - 74%, среди испытателей деталей и приборов их 67%, среди операторов автоматических производственных линий - 59%, а в сфере IT насчитывается около трети от общего числа сотрудников.

Среди технических специальностей женщины чаще мужчин выбирают профессии инженера-химика, инженера по испытаниям, инженера-контролера. Так, по данным Ростеха, на предприятиях радиоэлектронного комплекса госкорпорации женщин-специалистов больше, чем мужчин - 54% от общего числа сотрудников, а руководящие посты в комплексе занимают 15% женщин. Также в Ростехе отметили, что на чемпионатах профессионального мастерства World Skills женщины с каждым годом все чаще побеждают в компетенциях, в которых прежде были представлены преимущественно мужчины. В частности, женщины, разработали такие инновационные продукты госкорпорации, как аппаратура биологического контроля, умные дорожные знаки, домофоны нового поколения, установки для обеззараживания воды и утилизации полимерных композитов, аппарат для обеззараживания ран, подчеркивает пресс-служба. "Очевидно, что тенденция сохранится, и доля женщин в промышленности будет стабильно расти", - уверены в Ростехе.

Пилоты и машинисты

В "Аэрофлоте" сообщили ТАСС, что среди пилотов компании лишь 3% приходится на женщин. Сейчас в этой компании работают 70 женщин-пилотов, в том числе 10 командиров воздушных судов, число мужчин-пилотов составляет 2508. В "Аэрофлоте" отмечают, что из-за спада в отрасли в связи с пандемией пока сложно прогнозировать, будет ли расти число женщин среди пилотов. Также в компании рассказали, что первой женщиной-пилотом "Аэрофлота" стала Ольга Грачева еще в 1994 году.

Пилот А320 "Аэрофлота" Екатерина Телепун отметила, что пассажиры все реже удивляются, видя женщину-пилота. Пилот А320 Мария Пяткова рассказала, что "некоторые относятся скептически, а многие восхищаются". По словам Пятковой, "отношение к женщине-пилоту как со стороны пилотов и бортпроводников, так и со стороны пассажиров особенное, неравнодушное". "Работа в мужском коллективе для меня не представляет каких-либо трудностей, скорее, наоборот, в удовольствие. Я думаю, что женщине-пилоту комфортно летать с мужчинами-пилотами, когда она на равных или даже выше на голову по знаниям, но явно этого не показывает", - отмечает она.

На эту тему Первые военные. О девушках, которые будут управлять всеми видами боевой авиации