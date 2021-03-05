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Пандемия COVID-19

Премьер Словакии поблагодарил главу МИД Венгрии за помощь в получении страной "Спутника V"

Первая партия российской вакцины 1 марта поступила в Словакию

ПРАГА, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Игор Матович выразил в пятницу благодарность министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто за помощь, оказанную им в получении Словакией российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Слова политика привела словацкая газета "Правда".

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"Хочу публично поблагодарить министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто за большую помощь, оказанную в получении "Спутника V" для жителей Словакии", - заявил Матович.

Словацкий премьер на начальном этапе рассмотрения вопроса о покупке республикой российской вакцины получил подробную информацию о ней от руководителя венгерской дипломатии, к которому по вопросу о качествах препарата ему порекомендовал обратиться премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Сийярто, по словам Матовича, обеспечил ему прямой контакт с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

Первая партия российской вакцины в понедельник поступила в Словакию. Разрешение на использование "Спутника V" без регистрации в Евросоюзе выдало министерство здравоохранения республики. Ожидается, что процесс вакцинации ею начнется примерно через две недели. Это связано с выполнением формальностей, предусмотренных национальным законодательством.

Между тем недовольство покупкой российской вакцины выразила президент Словакии Зузана Чапутова, а партнеры по правительственной коалиции возглавляемой Матовичем правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" потребовали реорганизации кабмина. Они настаивают на обязательной сертификации препарата в Европейском агентстве лекарственных средств.

Теги
СловакияВенгрияПандемия COVID-19Матович, Игор
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