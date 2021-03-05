В Японии выявили первый случай аллергической реакции на вакцину от Pfizer

ТОКИО, 5 марта. /ТАСС/. Первый случай анафилаксии после вакцинирования препаратом американской компании Pfizer был зафиксирован в Японии. Об этом в пятницу объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Сообщается, что аллергическая реакция была отмечена у женщины в возрасте от 30 до 40 лет в течение пяти минут после вакцинации. В частности, у женщины были зафиксированы кашель, учащение дыхания, отек век и кожный зуд по всему телу. Подчеркивается, что после принятия лекарственных средств состояние женщины улучшилось.

В настоящее время специалисты японского Минздрава изучают этот случай, в качестве одной из причин аллергической реакции рассматривается наличие у женщины астмы.

Японский Минздрав в настоящее время также проверит, связана ли смерть пожилой женщины, привитой вакциной Pfizer, именно с реакцией на сам препарат. По данным Минздрава, женщина в возрасте от 60 до 70 лет умерла от субарахноидального кровоизлияния. В ведомстве также сообщили, что в других странах случаев связи вакцинации и субарахноидального кровоизлияния к настоящему времени зафиксировано не было.

14 февраля Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило использование препарата Pfizer на территории страны, а сама вакцинация в Японии началась 17 февраля. На первом этапе будут привиты 40 тыс. местных медработников, впоследствии этот процесс может охватить около 4,7 млн японских врачей. На втором этапе к вакцинации будут допущены жители страны старше 65 лет, которых в Японии насчитывается около 36 млн. К маю вакцины могут стать доступны для остальных категорий граждан.

До настоящего времени, по данным японских властей, с момента начала вакцинации в стране не было выявлено ни одного случая возникновения сильных побочных эффектов у привившихся.