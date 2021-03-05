Папа Римский осудил фундаментализм, не принимающий другие религии и культуры

БАГДАД, 5 марта. /ТАСС/. Фундаментализм, не принимающий сосуществование разных народов, религий и культур, лежал в основе конфликтов и терроризма, от которых долгие годы страдал Ирак. Об этом заявил в пятницу по прибытии в эту страну с апостольским визитом Папа Римский Франциск, выступая перед представителями руководства республики, общественными деятелями и дипкорпусом.

"Все прошлые десятилетия Ирак страдал от воин, бича терроризма и междоусобных конфликтов, причиной которых фундаментализм, не принимающий мирное сосуществование разных народов и религий, идей и культур", - сказал понтифик. Он напомнил о "невинных жертвах среди езидов (народ, преимущественно проживающий на севере Ирака; исповедующие езидизм, подверглись истреблению боевиками ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ), подвергшихся бессмысленной варварской бойне".

"Религия, по своей сущности, должна стоять на службе мира и братства", - добавил Франциск. Он процитировал подписанную в Абу-Даби в 2019 году декларацию "О человеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования": "Во имя Бога не могут быть оправданы убийства, гонения, репрессии и терроризм".

Понтифик отметил, что Ирак "призван продемонстрировать всем, особенно на Ближнем Востоке, что [религиозные и культурные] различия должны становиться не поводом для конфликта, а служить гармонии в обществе". Он призвал иракские власти гарантировать "признание, уважение, защиту и соблюдение прав всех религиозных общин".

"Важная роль в обеспечении мира на этой земле и на всем Ближнем Востоке лежит и на международном сообществе, - указал Франциск. - Как мы видели во время затянувшегося конфликта в соседней Сирии, эти вызовы все больше затрагивают всю [мировую] семью людей".

Из аэропорта Багдада Папа Римский прибыл в президентский дворец в сопровождении конного конвоя в закрытой бронированной машине. По дороге из аэропорта были выстроены военные и полицейские. Несмотря на действующие в связи с пандемией ограничения на отдельных участках собирались десятки людей, которые приветствовали Папу Римского, первого понтифика, посетившего Ирак. Весь город оцеплен сотрудниками служб безопасности.