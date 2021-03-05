Голикова заявила, что более 5 млн россиян прошли первый этап вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Порядка 2,5 млн россиян уже получили два компонента вакцины от коронавируса, а первый этап вакцинации прошли 5 млн человек. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова журналистам.

"Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 млн российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 млн российских граждан", - сказала она.

По ее данным, российские предприятия выпустили уже 13,9 млн комплектов доз вакцин от коронавируса. "На сегодняшний день объем производства составил 13,9 млн комплектов доз вакцин. <...> Из указанного объема доступно к использованию 7,9 млн комплектов доз", - сказала она. Как пояснила Голикова, в основном речь идет о вакцине "Спутник V".

Как пояснила Голикова, в основном речь идет о вакцине "Спутник V". В феврале началось масштабирование производства вакцины "Эпиваккорона", и в марте объемы ее выпуска будут наращиваться, добавила вице-премьер.

Ранее в интервью ТАСС Голикова сообщила, что, если вакцинация будет идти теми же темпами, что и сейчас, Россия достигнет массового иммунитета к новому коронавирусу в 60% к августу 2021 года. В случае ускорения темпов вакцинации, эта дата может быть сдвинута на более ранний срок, уточнила она.

Массовая вакцинация взрослого населения началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутником V" или "Эпиваккороной".

Уровень заболеваемости

Заболеваемость коронавирусом в РФ составляет 7,5 на 100 тыс. населения, добавила Голикова. "В Российской Федерации устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 7,5. Это один из самых низких показателей за последнее время", - сообщила вице-премьер.

Голикова обратила внимание, что сейчас не следует пренебрегать рекомендациями главных санитарных врачей по соблюдению ограничительных мер. "Нам следует соблюдать эти ограничительные меры вплоть до достижения коллективного иммунитета, достигаемого посредством вакцинации населения и, к сожалению, естественной заболеваемостью", - добавила она.

Смертность из-за коронавируса в России в январе 2021 года оказалась на 9,5% меньше, чем в декабре 2020 года, уточнила Голикова. "Если сравнивать показатели с декабрем 2020 года, <...> то в январе, исходя из официальных данных Росстата, <...> смертность снизилась на 9,5%", - сказала она.

По ее словам, в структуре прироста смертности за январь 2021 года стопроцентно подтвержденные случаи коронавируса составляют 47,2%.

"Если к стопроцентно подтвержденным случаям добавить смертность от иных причин, когда тест на ковид был положительным, то совокупно доля этих групп составит в структуре прироста смертности 66,6%", - добавила Голикова.