Голикова заявила, что смертность в РФ в феврале снизилась на 21,7% по сравнению с январем

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Снижение смертности в РФ в феврале текущего года по сравнению с январем составило 21,7%, сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова журналистам.

"Я хочу обратить внимание на то, что на сегодняшний день мы имеем оперативные данные за февраль 2021 года. И если сравнивать оперативные данные февраля 2021 года с январем 2021 года, то <...> мы видим устойчивое снижение смертности, которое составляет 21,7%", - сообщила Голикова.

Ранее она говорила, что смертность от коронавируса в январе снизилась на 11% к декабрю 2020 года. В целом за 2020 год смертность выросла на 17,9% в России.