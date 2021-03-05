Власти Польши расширили список регионов, где действуют усиленные меры борьбы с COVID-19

ВАРШАВА, 5 марта. /ТАСС/. Поморское воеводство на севере Польши стало еще одним регионом, где польские власти решили ввести значительные ограничения для противодействия распространению коронавируса. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава ведомства Адам Недзельский.

"В Поморском воеводстве мы вводим решения, которые уже действуют в Варминьско-Мазурском воеводстве", - сказал он, пояснив, что закроют гостиницы, кинотеатры, театры, художественные галереи, бассейны, сауны, ограничат работу торговых центров. "В остальных регионах ситуация остается без изменений", - добавил министр, подчеркнув, что этот режим будет действовать до 28 марта.

По словам Недзельского, средний показатель по заболеваемости в сутки на текущей неделе составил 11 тыс. "Это рост на уровне 33% по сравнению с прошлой неделей, когда средний уровень заболеваемости был 8 тыс.", - сказал он, подчеркнув, что в этой связи растет и число тест-исследований на коронавирус. "Это отражается и на загруженности больниц", - признал министр.

В Польше сохраняется объявленный властями в марте прошлого года режим эпидемии. С 1 февраля власти республики разрешили возобновить работу магазинов в торговых центрах и музеев. 12 февраля на две недели двери для посетителей смогли открыть театры и кинотеатры, открытые спортивные комплексы, бассейны, гостиницы, горнолыжные склоны, сауны и массажные кабинеты. Гражданам рекомендовали оставаться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно ношение масок, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Приглашать в гости более пяти человек запрещено. Большинство школьников занимаются дистанционно, за исключением учеников младших классов.

В связи с наступлением третьей волны эпидемии и новым ростом заболеваемости власти Польши ввели запрет замены масок шарфами, платками и пластиковыми щитками. На южной границе республики с Чехией и Словакией теперь требуют предъявить отрицательные результаты тестов на коронавирус, в противном случае въезжающий должен отправиться на 10-дневный карантин.