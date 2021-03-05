В феврале заболеваемость COVID-19 в мире упала вдвое. Смертность снизилась в полтора раза

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире в феврале возросло на 10,8 млн. По подсчетам ТАСС, их оказалось почти вдвое меньше, чем в январе.

При этом в феврале было зарегистрировано чуть менее 300 тыс. смертей из-за нового заболевания - в полтора раза меньше, чем месяцем ранее. Однако летальность от инфекции на фоне спада заболеваемости осталась на прежнем уровне - 2,2%.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за прошедший месяц.

Спад заболеваемости и третья волна

Хотя по итогам февраля заболеваемость на планете в целом резко снизилась, в некоторых странах Европы говорят об очередном эпидемическом подъеме и вводят новые ограничительные меры. О начале уже третьей волны заявляют в Италии, Польше, Сербии, на Украине и еще ряде государств. Так, на Украине число подтверждаемых случаев заражения в прошлом месяце возросло в полтора раза, а в Сербии - в два.

В большинстве других стран ситуация стабилизируется. Например, в США в феврале выявили менее 2,4 млн заболевших против 5,9 млн в январе, а в России - менее 400 тыс. против почти 700 тыс. В Колумбии и Мексике темпы распространения инфекции снизились сразу в четыре раза, а в Великобритании - в 8,5 раза.

Снижение смертности

В тех странах, где в начале года смертность из-за коронавируса вышла на пик, в феврале число регистрируемых летальных исходов резко сократилось.

В США, которые занимают первое место на планете по числу жертв пандемии, в прошлом месяце зарегистрировали в 2,5 раза меньше смертей, чем в январе, - 62,7 тыс.

В Мексике пик пришелся на последние числа января, когда в сутки умирали более 1,7 тыс. заболевших. Сейчас в стране фиксируют в среднем менее 900 смертей в день.

Схожая динамика отмечается в Великобритании и Германии, где количество летальных исходов сократилось почти в три раза, до 300-400 в сутки, а стремительнее всего смертность сократилась в ЮАР: если в начале года там ежедневно умирали более 800 человек, то сейчас - около 100.

В России смертность снижается медленнее, чем заболеваемость. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в феврале умерли 12,9 тыс. заболевших - примерно на 20% меньше, чем в январе.

Однако есть страны, где ситуация в прошлом месяце ухудшилась - например, в Бразилии пик смертности пришелся именно на февраль. В некоторые дни в стране регистрировали более 1,5 тыс. летальных исходов из-за новой инфекции.