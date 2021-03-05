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Смертность в России в январе выросла на 33,9% по сравнению с началом 2020 года

Число умерших составило 219,8 тыс.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Число умерших в январе 2021 года составило 219,8 тыс., что на 33,9% больше показателей начала 2020 года. В целом естественная убыль населения России составила 113 тыс. за прошлый месяц, говорится в данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.

Согласно данным, естественная убыль населения увеличилась на 67,9 тыс.: в январе 2020 года население сократилось на 45,2 тыс. человек, а в январе 2021 года - на 113,1 тыс.

Отмечается, что при этом младенческая смертность снизилась в январе 2021 году на 1,3% к январю 2020 года. Так, за первый месяц года умерли 538 младенцев в возрасте до года.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что смертность в России по итогам 2020 года выросла на 17,9%, причем большую долю в приросте составили летальные исходы от коронавируса.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Летальность коронавируса в России в январе составила от 3,9% до 5,4%
Из подсчетов ТАСС, следует, что показатель немного увеличился по сравнению с декабрем
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