Смертность в России в январе выросла на 33,9% по сравнению с началом 2020 года

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Число умерших в январе 2021 года составило 219,8 тыс., что на 33,9% больше показателей начала 2020 года. В целом естественная убыль населения России составила 113 тыс. за прошлый месяц, говорится в данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.

Согласно данным, естественная убыль населения увеличилась на 67,9 тыс.: в январе 2020 года население сократилось на 45,2 тыс. человек, а в январе 2021 года - на 113,1 тыс.

Отмечается, что при этом младенческая смертность снизилась в январе 2021 году на 1,3% к январю 2020 года. Так, за первый месяц года умерли 538 младенцев в возрасте до года.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что смертность в России по итогам 2020 года выросла на 17,9%, причем большую долю в приросте составили летальные исходы от коронавируса.