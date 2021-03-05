Количество случаев внебольничной пневмонии в России в 2020 году выросло в четыре раза

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Количество случаев внебольничной пневмонии в 2020 году в России составило 2 млн. 724 тыс., это более чем в четыре раза больше, чем в предыдущие годы. Об этом сообщил в пятницу заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

"В 2011-2019 годах ежегодно регистрировалось порядка 580 тыс. случаев внебольничной пневмонии в год. В 2020 году было зарегистрировано 2 млн 724 тыс. случаев", - говорится в представленных им на V Национальной ассамблее "Защищенное поколение" в рамках XIII Конгресса педиатров России с международным участием данных. "Свежая информация, официальные данные - резкое увеличение числа пневмоний. В 2020 году почти в четыре раза больше было зарегистрировано пневмоний, чем в предшествующие годы", - добавил Брико в своем выступлении.

Он отметил, что такой скачок заболеваемости больничной и вирусной пневмонией произошел в основном среди взрослых. "При этом это и вирусной пневмонии такой скачок - в основном среди взрослых. Внебольничная пневмония, бактериальная этиология - среди детей снижение, а среди взрослых рост. Пневмококковой [пневмонией] - тенденция к росту заболеваемости среди детей на фоне хорошего, в общем-то, охвата вакцинацией", - отметил эпидемиолог.