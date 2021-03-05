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В пяти населенных пунктах Волгоградской области ввели карантин по бешенству

Ограничения будут действовать в течение двух месяцев

ВОЛГОГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Карантин по бешенству ввели сразу в пяти населенных пунктах пяти районов Волгоградской области. Соответствующие постановления, подписанные губернатором региона Андреем Бочаровым, опубликованы в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документам, под ограничения попали хутор Большой Лычак во Фроловском районе, села Александровка в Быковском районе, Верхняя Добринка в Камышинском районе, Беляевка в Старополтавском районе и рабочий поселок Средняя Ахтуба в Среднеахтубинском районе.

Во Фроловском, Быковском и Старополтавском районах были зафиксированы контакты крупного рогатого скота с дикими животными. В поселке Средняя Ахтуба бешенство выявили у домашней собаки, а в Камышинском районе обнаружили зараженную дикую лису. Карантин в этих населенных пунктах будет действовать на протяжении двух месяцев после обнаружения зараженных животных.

Среди ограничений, веденных на время карантина в поселениях: запрет вывоза собак и кошек за пределы неблагополучных пунктов, проведение их выставок, торговля домашними животными, ловля диких животных на этой территории и в угрожаемых зонах. Областному комитету ветеринарии предписывается провести мероприятия по ликвидации очагов бешенства.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года в Волгоградской областной детской инфекционной больнице умерла девочка, заразившаяся бешенством после укуса бездомной собаки. Смертельных случаев с таким диагнозом в регионе не регистрировалось с 2013 года.

Бешенство - особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Передается человеку со слюной при укусе больным животным.

Теги
РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область
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