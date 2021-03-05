СПЧ приветствует разблокировку социальных карт пожилых москвичей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) приветствует решение мэра Москвы Сергея Собянина о разблокировке социальных карт пожилых москвичей с 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ в пятницу

"Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека приветствует долгожданное решение столичной мэрии разблокировать соцкарты пожилых москвичей, в которое внес свою лепту", - сообщает пресс-служба.

В связи с поступившими главе СПЧ Валерию Фадееву жалобами на отмену бесплатного проезда в общественном транспорте от пожилых граждан, он обратился ранее в мэрию Москвы с просьбой урегулировать ситуацию.

Власти Москвы заблокировали социальные карты москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома, 9 октября 2020 года. Это решение было принято, чтобы защитить пожилых москвичей от риска заболевания коронавирусной инфекцией.