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"Спутник V" стал второй по популярности вакциной от коронавируса в мире

Первое место занимает препарат британско-шведской компании AstraZeneca
© EPA-EFE/Zoltan Mathe

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" занимает второе место среди вакцин по числу одобрений на применение от регуляторов. Об этом сообщается в Twitter создателей вакцины.

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"Спутник V" в настоящее время является второй по популярности в мире вакциной от коронавируса по числу одобрений от регуляторов", - говорится в сообщении.

Первое место занимает препарат британско-шведской компании AstraZeneca, а третье - вакцина производства американской компании Pfizer.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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