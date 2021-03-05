{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу: уровень заболеваемости COVID-19 в Вооруженных силах самый низкий по стране

Также глава Минобороны заявил о самом большом числе вакцинированных

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Вооруженных силах РФ самый низкий по стране, сообщил в пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Пожалуй, вооруженные силы, армия России, министерство обороны выходят из этой битвы в очередной раз победителем. У нас самая низкая смертность, у нас самый низкий коэффициент заболеваемости - это по всей стране. У нас самое большое количество вакцинированных", - сказал он в Центральном академическом театре Российской армии на вечере, посвященном 8 Марта.

Он также выразил благодарность врачам и медсестрам. "Сложный год прошел, непростой, тяжелый для страны, тяжелый для всех, но хочу сегодня поблагодарить наших врачей, медсестер за тот героический труд, который был проявлен ими в течение этого года и проявляется сейчас", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны также отметил ученых, в частности сотрудников 48-го Центрального научно-исследовательского института, " которые день и ночь трудились, чтобы у нас сначала появилась лучшая тест-система по определению этой болезни, а потом появилась лучшая в мире вакцина".

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
В Минпросвещения рассчитывают, что новый учебный год в школах начнется в очном формате
Глава ведомства Сергей Кравцов также заверил, что ЕГЭ в 2021 году получится провести спокойно и безопасно для школьников
Читать полностью