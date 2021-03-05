Шойгу: уровень заболеваемости COVID-19 в Вооруженных силах самый низкий по стране

"Пожалуй, вооруженные силы, армия России, министерство обороны выходят из этой битвы в очередной раз победителем. У нас самая низкая смертность, у нас самый низкий коэффициент заболеваемости - это по всей стране. У нас самое большое количество вакцинированных", - сказал он в Центральном академическом театре Российской армии на вечере, посвященном 8 Марта.

Он также выразил благодарность врачам и медсестрам. "Сложный год прошел, непростой, тяжелый для страны, тяжелый для всех, но хочу сегодня поблагодарить наших врачей, медсестер за тот героический труд, который был проявлен ими в течение этого года и проявляется сейчас", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны также отметил ученых, в частности сотрудников 48-го Центрального научно-исследовательского института, " которые день и ночь трудились, чтобы у нас сначала появилась лучшая тест-система по определению этой болезни, а потом появилась лучшая в мире вакцина".