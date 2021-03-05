Калининградские власти прогнозируют полную загрузку отелей предстоящим летом

ТАСС, 5 марта. Власти Калининградской области ожидают наплыва туристов предстоящим летом и прогнозируют загрузку коллективных мест размещения на уровне более 90%, многие гостиницы и санатории уже забронированы, сообщил ТАСС в пятницу заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области Денис Миронюк.

"Если посмотреть на уровень бронирования гостиниц на этот летний сезон, то я бы рекомендовал поторопиться и забронировать себе отдых заранее можно с уверенностью сказать, что уровень загрузки в топовых калининградских отелях и на побережье будет более 90%. Это речь идет и об отелях, и о специализированных средствах размещения в виде санаториев и курортных организаций", - сказал Миронюк.

В области работает около 300 коллективных средств размещения разной категории, мест достаточно, но на летний период приходится пик спроса, отметил собеседник агентства. По его словам, уровень бронирования отелей в Калининграде на период с 5 по 8 марта составляет около 80-85%, и это позволяет говорить о том, что летом интерес туристов к региону будет высоким.

В летние месяцы большой популярностью в регионе пользуются приморские города и пляжи Балтийского моря, а также средневековые замки, сохранившиеся на его территории, однако область может предложить гостям и альтернативные маршруты, отметил замминистра. "Калининградская область - это не только культурно-познавательный туризм, но и гастрономический туризм. Балтийская кухня - это наш региональный бренд, который будет интересен абсолютно любому туристу. Это все, что связано с рыбой, у нас много таких блюд. Можно посетить заведение с традиционной балтийской калининградской кухней, совместить это с поездкой по области, посмотреть на новые объекты показа, например в городе Неман, где у нас работает крафтовая сыроварня, можно увидеть средневековый замок XIV века "Рагнит", - добавил он.

В 2021 году, по словам собеседника агентства, область ожидает восстановления туристического потока до уровня 2019 года, когда в области побывали более 1,7 млн туристов. "В 2019 году у нас было более 1,7 млн туристов, порядка 200 тыс. из них были иностранные граждане. В 2020 году по причине пандемии этот поток снизился (до 1,2 млн человек), но тем не менее мы увидели тенденцию на замещение иностранного потока российскими туристами. В 2021 году мы ожидаем поток на уровне 2019 года, может быть даже больше - от 1,8 до 2 млн туристов", - заключил он.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласовал возобновление прямых авиарейсов между Калининградом и Минском. Как ранее сообщили ТАСС в дирекции аэропорта Храброво, точная дата возобновления полетов пока неизвестна. При этом прямые рейсы из Калининграда в Минск станут первыми международными рейсами из Калининграда в 2021 году.