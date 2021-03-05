РИМ, 5 марта. /ТАСС/. Общее число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 3 млн, достигнув 3 023 129 человек. Как сообщает в пятницу Минздрав республики, за последние 24 часа были выявлены 24 036 инфицированных на основании более 378 тыс. тестов.

Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом выросло до 99 271, за последние сутки умерли 297 инфицированных. Выздоровели с начала пандемии более 2,4 млн заразившихся. По последним данным Высшего института здоровья, коэффициент распространения вируса (Rt) в среднем по стране возрос за неделю с 0,99 до 1,06.

С 6 марта в Италии будет ужесточен карантинный режим - новые меры в основном касаются "красных" зон с наивысшими эпидемическими рисками. В частности, там будут закрывать все школы и детские сады, запретят навещать родственников и друзей. В стране увеличивается число таких зон на локальном уровне внутри регионов. По мнению бывшего главы Департамента гражданской защиты, советника руководства северной области Ломбардия Гуидо Бертолазо, в ближайшее время вся Италия станет "красной" зоной.

Пока безопасным регионом удалось стать только Сардинии, объявление которой "белой" зоной предполагает постепенную отмену всех ограничений и позволяет досрочно возобновить работу учреждений культуры (театров и кинотеатров), которые по всей Италии обещают открыть 27 марта. Губернатор Сардинии Кристиан Солинас объявил, что с понедельника всем прибывающим на остров будут делать экспресс-тесты на коронавирус.