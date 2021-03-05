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Пандемия COVID-19

Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 3 млн

За последние 24 часа были выявлены 24 036 инфицированных

РИМ, 5 марта. /ТАСС/. Общее число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 3 млн, достигнув 3 023 129 человек. Как сообщает в пятницу Минздрав республики, за последние 24 часа были выявлены 24 036 инфицированных на основании более 378 тыс. тестов.

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Число летальных исходов среди заразившихся коронавирусом выросло до 99 271, за последние сутки умерли 297 инфицированных. Выздоровели с начала пандемии более 2,4 млн заразившихся. По последним данным Высшего института здоровья, коэффициент распространения вируса (Rt) в среднем по стране возрос за неделю с 0,99 до 1,06.

С 6 марта в Италии будет ужесточен карантинный режим - новые меры в основном касаются "красных" зон с наивысшими эпидемическими рисками. В частности, там будут закрывать все школы и детские сады, запретят навещать родственников и друзей. В стране увеличивается число таких зон на локальном уровне внутри регионов. По мнению бывшего главы Департамента гражданской защиты, советника руководства северной области Ломбардия Гуидо Бертолазо, в ближайшее время вся Италия станет "красной" зоной.

Пока безопасным регионом удалось стать только Сардинии, объявление которой "белой" зоной предполагает постепенную отмену всех ограничений и позволяет досрочно возобновить работу учреждений культуры (театров и кинотеатров), которые по всей Италии обещают открыть 27 марта. Губернатор Сардинии Кристиан Солинас объявил, что с понедельника всем прибывающим на остров будут делать экспресс-тесты на коронавирус.

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ИталияПандемия COVID-19
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