Латвия рассмотрит возможность покупки вакцины "Спутник V", если ее одобрят в ЕС

РИГА, 5 марта. /ТАСС/. Власти Латвии рассмотрят возможность покупки и использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V", если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) будет рекомендовать этот препарат для утверждения в Евросоюзе. Об этом в пятницу заявил министр здравоохранения республики Даниэльс Павлютс.

"Мы будем использовать каждую безопасную и научно обоснованную возможность защитить здоровье и жизнь жителей Латвии", - передает его слова местное агентство LETA. Минздрав республики обсудил возможность покупки препарата "Спутник V" и принял решение включить в латвийский портфель вакцин только рекомендованные EMA вакцины, при этом отметил он.

Павлютс также указал, что при принятии решений будет важен фактор доступности вакцин в конкретное время. "Сейчас Латвия уже заказала вакцины у семи производителей, и число доз вакцин, которое, предположительно, будет доступно Латвии начиная с середины года, уже является очень большим", - пояснил политик.

EMA сообщило в четверг, что начало процедуру последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, одобрение EMA позволит обеспечить жителей ЕС вакциной "Спутник V" с июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что ряд государств ЕС уже одобрили применение препарата "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. "Спутник V" зарегистрировали 45 стран с общим населением свыше 1,1 млрд человек.