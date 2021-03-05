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Пандемия COVID-19

В ВОЗ пообещали, что доклад по итогам работы экспертов в Китае опубликуют после 14 марта

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Доклад по итогам работы группы международных экспертов, посетивших Китай с целью установления происхождения коронавируса, будет опубликован после 14 марта. Об этом сообщил в пятницу на брифинге глава группы, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

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По его словам, предполагалось, что сначала будет опубликован промежуточный доклад, а затем - окончательный. "Однако затем было решено одновременно опубликовать основной доклад и его резюме, - сказал Питер Бен Эмбарек. - На данный момент у нас нет конкретной даты, но мы надеемся представить их на неделе, начинающейся 14-15 марта".

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным "резервуаром", в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.

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КитайПандемия COVID-19
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