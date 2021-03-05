Британское исследование не подтвердило данные об эффективности колхицина при лечении COVID

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Противовоспалительный препарат колхицин, широко используемый при подагре, не показал эффективности при лечении тяжелых форм заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Таковы предварительные выводы организаторов британского клинического исследования Recovery, о которых было объявлено в пятницу.

"В ходе исследования Recovery были установлены уже два противовоспалительных препарата, применение которых повышает шансы на выживание пациентов с тяжелыми формами COVID-19. Это дексаметазон и тоцилизумаб, - отметил руководитель исследования Мартин Ландрей. - Поэтому вызывает разочарование тот факт, что колхицин, широко используемый при подагре и иных воспалительных процессах, не показал эффекта в случае с этими пациентами. Мы проводим крупномасштабные рандомизированные исследования, чтобы установить, будет ли на практике полезен пациентам многообещающий в теории препарат, и, к сожалению, колхицин не является одним из таких лекарств".

Исследователи из Оксфордского университета с ноября прошлого года искали ответ на вопрос, будет ли колхицин полезен пациентам, получающим стандартное лечение, показанное при тяжелых формах COVID-19. Больше 11 тыс. человек были разделены на две группы, одна получала стандартную терапию, включающую кортикостероидные препараты, а вторая в дополнение к этому - колхицин. Показатели смертности в обеих оказались одинаковыми - около 20%.

Подчеркивается, что данное исследование эффективности колхицина было наиболее масштабным из проводившихся в мире. Его результаты расходятся с данными, ранее полученными в Бразилии, где в ходе исследования с участием 75 человек колхицин показал способность значительно снижать необходимость получения больными COVID-19 кислородной поддержки.

В настоящий момент в Великобритании и Канаде также изучается эффективность колхицина при его применении на ранних стадиях заболевания. Полученные в Канаде предварительные данные исследования Colcorona, в котором принимали участие 4,5 тыс. человек, указывают на 20-процентное снижение вероятности госпитализации и смерти у больных, которые начинали принимать колхицин на дому, получив положительные результаты теста на коронавирус. В ходе исследования Recovery препарат получали уже госпитализированные больные.