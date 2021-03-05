В Минпросвещения рассчитывают, что новый учебный год в школах начнется в очном формате

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассчитывает, что следующий учебный год начнется в очном режиме. Об этом он сказал в пятницу интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы готовы к разной ситуации. Надеемся, конечно, на лучшее, но в случае какой-то ситуации связанной прежде всего с угрозой здоровью учеников, учителей, конечно, мы будем реагировать. Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, провести Единый государственный экзамен, и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году", - сказал Кравцов.

Он отметил, что почти все российские школы работают в очном формате после дистанционки.

Министр также заверил, что ЕГЭ в 2021 году получится провести на фоне пандемии спокойно и безопасно для школьников.

"В этом году мы видим, что есть возможность спокойно, безопасно провести ЕГЭ в июне, но для тех, кто поступает в высшие учебные заведения. Тем самым мы сокращаем количество сдающих ЕГЭ", - сказал Кравцов.