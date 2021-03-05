В Минпросвещения сообщили, что приемная кампания в вузах начнется после ЕГЭ в конце июня

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что приемная кампания в вузах РФ начнется после ЕГЭ в конце июня, изменений по срокам не планируется.

"Что касается приемной кампании, то здесь, так же как и в позапрошлом году, традиционно она начнется после Единого государственного экзамена. И это уже будет, соответственно, конец июня, когда будут результаты Единого государственного экзамена. И здесь каких-то изменений не планируется", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Государственный выпускной экзамен учащиеся будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.