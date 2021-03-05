В школах введут ограничение на доступ к негативному контенту

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ намерено настроить школьный Wi-Fi таким образом, чтобы у обучающихся был доступ только к верифицированному контенту. Об этом сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в пятницу в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" .

"До конца года все городские школы должны быть подключены [к интернету со скоростью] как минимум 100 мегабит в секунду, поселковые и сельские школы - 50 мегабит в секунду, да, будут очень отдаленные школы, где возможно, спутник, и там будут другие технологии использоваться. Но Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо", - сообщил Кравцов.

Он напомнил, что создана система видео-конференц-связи для школ "Сфера", она уже тестируется в 15 регионах. "На базе сети "ВКонтакте" создали свою образовательную социальную сеть, защищенную. Также у нас создается проверенный, в соответствии со стандартами верифицированный контент, который может учитель использовать для преподавания того или иного предмета", - отметил министр.