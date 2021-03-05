Мэр Резекне призвал главу Минздрава Латвии разрешить в стране вакцину "Спутник V"

РИГА, 5 марта. /ТАСС/. Мэр латвийского города Резекне, расположенного в приграничном с РФ регионе Латгалия, Александр Барташевич в пятницу обратился к министру здравоохранения республики Даниэльсу Павлютсу с призывом не политизировать процесс вакцинации и разрешить прививать жителей страны российским препаратом от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила представляющая интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократическая партия "Согласие", которую представляет Барташевич.

"Сегодня от имени Резекненской городской думы я направил письмо министру здоровья Даниэльсу Павлютсу, в котором призвал как можно скорее начать распространение вакцины "Спутник V" в Латвии, как только Европейское агентство лекарственных средств (EMA) это позволит. При составлении списков вакцинации мы выяснили, что многие отказываются от вакцинации под тем предлогом, что были бы готовы сделать это только в случае, если бы им была предоставлена вакцина "Спутник V", - указал мэр Резекне.

"На мой взгляд, политизация процесса вакцинации на данный момент недопустима, и здоровье общества является основным приоритетом, поэтому использование "Спутника V" - это логичный шаг в увеличении роста вакцинации и достижении положительного результата в борьбе с COVID-19. В настоящее время показатели статистики вакцинации находятся на очень неудовлетворительном уровне", - отметил Барташевич.

EMA сообщило в четверг, что начало процедуру последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества.

Ранее сообщалось, что отдельные государства ЕС уже одобрили применение "Спутника V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. "Спутник V" зарегистрировали 45 стран с общим населением свыше 1,1 млрд человек.