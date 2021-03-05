Захарова: страны Европы предпочитают "политическую возню" вокруг вакцин здоровью граждан

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Европейские страны вместо того, чтобы думать о здоровье своих граждан и принимать решения в соответствии с их нуждами, ведут политическую игру вокруг вакцин. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Если они считают, что в период пандемии, в период, когда у них нарушены или просто не соблюдаются графики поставок вакцин, или просто нет вакцины, они, имея возможность взаимодействия со странами, где эта вакцина разрабатывается, предпочитают политическую возню здравомыслию и здоровью своих людей, то мне не интересно, вернутся ли они в лоно нормальности, наступит ли у них там оттепель [в отношении России]. Это их проблемы", - сказала она.

По словам дипломата, в 2020 году проблемы с европейской солидарностью "вывалились, как грязное белье из корзины". "Они стараются тщательно каким-то образом закамуфлировать, прекрасно понимая, в каком неприятном свете себя выставили", - добавила Захарова.