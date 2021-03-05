В Калининградской области увеличили субсидии на развитие муниципальных мест отдыха

КАЛИНИНГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области более чем в шесть раз увеличили объем субсидий муниципалитетам на развитие мест отдыха в 2021 году. На эти цели из областного бюджета выделено 37,5 млн рублей, средства распределены по конкурсу, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В этом году отобрали 10 проектов из шести муниципалитетов. Мы посещали их и подробно обсуждали тот или иной проект. Комиссия принимала решение о том, какие проекты получат финансовую господдержку. Объем субсидий областного бюджета победителям составляет 37,5 млн рублей", - сообщил министр культуры и туризма области Андрей Ермак которого цитирует пресс-служба.

В 2020 году на поддержку подобных проектов было выделено 6 млн рублей. "Сумма на благоустройство мест отдыха в муниципалитетах в этом году по решению губернатора области Антона Алиханова увеличена кратно", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

Развивая туристскую инфраструктуру, в области обращают внимание на повышение качества отдыха жителей региона. "Мы развиваем туристическую инфраструктуру в первую очередь для жителей Калининградской области. Мы стараемся серьезным образом стимулировать и поощрять путешествия именно внутри региона", - отметил Андрей Ермак. В числе проектов, получивших поддержку областного бюджета по итогам конкурса, благоустройство пляжа открытого бассейна в городе Славске, пляж в районе СНТ "Мечта" в микрорайоне Прибрежный в Калининграде, монтаж информационного стенда-проекции на территории руин средневекового замка "Гердауэн" (1315 года постройки) в поселке Железнодорожный, сквер в городе Гвардейске возле дома-музея немецкого художника Ловиса Коринта (1858 - 1925 гг.), благоустройство водного туристического маршрута на реке Лава в Правдинском городском округе.

Региональные власти позиционируют туризм как одно из приоритетных направлений развития региона. При этом обращают на развитие туризма внутри региона. В 2020 году, с учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса, доля жителей области, которые раньше часто отдыхали в Европе, в общем турпотоке в регионе достигла 160 тыс. человек и превысила 13% от общего турпотока (от 1,2 млн человек). Предпочтения калининградцев отличаются от выбора приезжающих в область из других регионов и часто отправляющихся на Куршскую косу и в курортные города на побережье Балтики. Жители области в основном совершают однодневные автомобильные путешествия, часто в восточные районы, где сосредоточено большое количество сохранившихся объектов культурного наследия, селятся в местных гостиницах и на базах отдыха. Однако все эти маршруты будут интересны и туристам, которые едут в регион, в том числе не в первый раз, отмечают в региональном правительстве.

По прогнозам областного министерства культуры и туризма, общий поток гостей региона в 2021 году может достичь 1,8 - 2 млн человек. Пик придется на летние месяцы, в этот период уровень летнего бронирования отелей, как сообщил в пятницу ТАСС заместитель министра по культуре и туризму Калининградской области Денис Миронюк, превысит 90%.