Путин назначил атаманов Терского казачьего общества и Черноморского казачьего войска

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Виталия Кузнецова атаманом Терского казачьего общества, атаманом Черноморского казачьего войска назначен Антон Сироткин. Соответствующие указы опубликованы в пятницу на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с федеральным законом от 5 декабря 2005 года "О государственной службе российского казачества" постановляю: утвердить Сироткина Антона Викторовича атаманом войскового казачьего общества "Черноморское казачье войско", - говорится в документе.

Другим указом глава государства страны назначил Виталия Владимировича Кузнецова атаманом Терского казачьего общества.

Черноморское казачье войско было создано в 2020 году путем объединения казаков Крыма и Севастополя, планировалось, что оно войдет в состав Всероссийского казачьего общества в 2021 году.

Терское казачество своими корнями уходит в глубь веков. Старинные предания повествуют о живших у Гребенных гор вольных казаках, которые в 1380 году благословили и преподнесли в дар святую икону Богородицы (Гребневской) великому князю Дмитрию, возвращавшемуся с Куликовской битвы. Через 200 лет потомки этих казаков во главе с атаманом Андреем Шадрой пришли в Северный Дагестан и основали русские поселения на правом берегу Терека.