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Пандемия COVID-19

В Калининградской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Он будет действовать до 22 марта

КАЛИНИНГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями в Калининградской области продлили до 22 марта. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в региональном штабе по контролю за распространением новой инфекции.

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"Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями продлен до 22 марта", - сообщили в штабе. Этот режим действовал ранее до 8 марта.

Ранее региональный штаб принял решение об отмене ограничений на проведение деловых мероприятий, однако организаторы обязаны соблюдать нормы для предотвращения распространения инфекции и сообщать о планах их проведения в региональное управление Роспотребнадзора не менее чем за 10 дней до их начала. С 21 февраля разрешена торжественная регистрация брака с участием не более 10 человек. В театральных, концертных, спортивных залах и площадках разрешено заполнять 70% стационарных сидячих мест для зрителей. Предприятиям общепита разрешено принимать посетителей с 06:00 до 24:00.

Масочный режим в общественных местах и в общественном транспорте, а также ограничения на массовые мероприятия пока сохраняются, уточнил собеседник агентства.

По информации регионального штаба, на 5 марта в области выявлено 28 684 случая заражения новым коронавирусом. Вылечились 26 093 пациента, умерли 297 человек, остаются под медицинским наблюдением 4 519.

Вакцинация от инфекции ведется в 24 медицинских организациях области, в которых развернуто 28 прививочных пунктов. В регион с начала вакцинации поступило 34 604 дозы вакцины, привиты 30 408, из них 13 853 - двукратно.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия COVID-19
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