Abivax прекратила испытания своего препарата от коронавируса

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Французская компания Abivax прекратила клинические испытания своего препарата от коронавируса из-за его недостаточной эффективности. Об этом говорится в обнародованном в пятницу на сайте компании пресс-релизе.

В мае 2020 года Abivax получила разрешение от Национального агентства безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения (ANSM) на проведение клинических испытаний разработанного компанией препарата ABX464. Предполагалось, что в исследованиях примут участие чуть более тысячи добровольцев.

Как отмечается в заявлении, "в исследование к настоящему моменту было включено около 500 пациентов-добровольцев с повышенным риском". Испытания показали, что "препарат безопасен и хорошо переносится пациентами с высоким риском развития тяжелой формы заболевания", подчеркнули в компании. Тем не менее, как указывается в коммюнике Abivax, "Комитет по безопасности и мониторингу испытаний на основе анализа данных 305 человек пришел к выводу о недостаточной эффективности" препарата.

Кампания по вакцинации населения от коронавируса проходит во Франции с конца декабря 2020 года. С середины января прививки делают медикам, населению старше 75 лет и людям с тяжелыми заболеваниями. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 3,3 млн жителей страны, из них 1,8 млн уже получили обе дозы вакцины. На территории страны разрешены вакцины производства американской компании Moderna, компаний Pfizer и BioNTech и препарат британско-шведской компании AstraZeneca.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли более 88 тыс. человек.