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Reuters: погранслужбы США задержали за месяц почти 100 тыс. человек на границе с Мексикой

По информации агентства, этот показатель является самым высоким в сравнении с данными за аналогичный период за последние 15 лет

ТАСС, 6 марта. Американские пограничники задержали за февраль почти 100 тыс. мигрантов на границе с Мексикой. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с предварительными данными пограничных служб США.

По их сведениям, этот показатель является самым высоким в сравнении с данными за аналогичный период за последние 15 лет. При этом отмечается рост числа мигрантов на американо-мексиканской границе и в сравнении с последними месяцами. Так, в январе число задержанных составило 78 тыс. человек. Публикация официальной статистики ожидается на следующей неделе.

Сразу после состоявшейся 20 января инаугурации действующий президент США Джо Байден подписал ряд указов, в частности поручил Министерству внутренней безопасности в консультации с генеральной прокуратурой принять меры для укрепления программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Это позволяет отсрочить депортацию молодых людей, которых привезли в США детьми. Кроме того, новый президент направил в Конгресс законопроект, предусматривающий получение мигрантами американского гражданства.

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