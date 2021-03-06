Болсонару не исключил, что в будущем может привиться от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 марта. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару допустил, что в будущем может привиться от коронавируса. С таким заявлением он выступил в пятницу вечером в ходе общения со сторонниками.

"Что такое вакцина? Мертвый вирус. Я уже сталкивался с живым вирусом. У меня уже есть иммунитет. Пусть другие прививаются", - сказал политик, который в июле прошлого года уже перенес коронавирусную инфекцию.

"В будущем, когда все привьются, и если я решу привиться, <...> я сделаю это", - добавил он, уточнив, что по-прежнему считает, что вакцинация должна проводиться на добровольных началах. Вместе с тем он подчеркнул, что правительство обеспечит препаратом для иммунизации все население страны.

Болсонару впервые публично допустил возможность сделать себе прививку от COVID-19. Ранее он неоднократно скептически высказывался относительно эффективности и безопасности вакцин от коронавируса, утверждая, что их применение может быть чревато неблагоприятными последствиями для жизни и здоровья вакцинируемых.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. По состоянию на вечер 5 марта первую дозу вакцины получили почти 7,94 млн бразильцев (3,75% населения), обе дозы - 2,6 млн человек (1,23% населения).

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля прошлого года, занимает третье место после США и Индии по числу заболевших (10 869 227). По уровню смертности (262 770) она уступает только Соединенным Штатам. В начале марта Научно-исследовательское объединение им. Освальдо Круза при Минздраве Бразилии констатировало резкое ухудшение эпидемической ситуации с распространением коронавируса по всей стране, чего не наблюдалось ни разу с начала пандемии. По данным объединения, из 27 административных центров регионов в 20 наблюдается критическая ситуация: в отделениях интенсивной терапии для больных с COVID-19 занято свыше 80% коек.