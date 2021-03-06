Пробег памяти писателя Крапивина пройдет по пяти городам России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Культурная программа, посвященная 60-летию юношеского отряда "Каравелла", созданного писателем Владиславом Крапивиным, будет организована в 2021 году. Одним из мероприятий станет автопробег памяти писателя, который пройдет летом по пяти городам России, сообщила ТАСС невестка писателя, командор отряда Лариса Крапивина

"У нас в этом году 60 лет "Каравелле", поэтому мы хотим сделать автопробег по местам, посвященным Владиславу Петровичу. То есть Тюмень - город, где он родился; Екатеринбург - город, где он работал и где появился отряд "Каравелла"; Киров - где родилась его мама и поженились его родители; потом Москва и Севастополь", - сказала она.

Автопробег запланирован на август, в нем сможет принять участие любой желающий. Кто будет организаторами пробега и как он будет проводится, станет известно позже, отметила Крапивина.

Владислав Крапивин - известный советский и российский детский писатель, основатель детского отряда "Каравелла" на Урале, автор таких произведений как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". Отряд "Каравелла" был организован Крапивиным в 1961 году, писатель руководил им более 30 лет, основные направления "Каравеллы" - морское дело, фехтование, история флота.

Писатель умер 1 сентября 2020 года, ему был 81 год.