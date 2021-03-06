Попова взяла под личный контроль ситуацию с отравлением школьников в Красноярске

ТАСС, 6 марта. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ликвидацию вспышки иерсиниоза в Красноярске, где произошло массовое отравление школьников салатами. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с заболеваемостью иерсиниозной инфекцией среди учащихся города Красноярска", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю при получении информации о первых случаях заболевания начало эпидемиологическое расследование. Комплекс мер, направленных на локализацию и ликвидацию вспышки, включая активное выявление больных, организован в полном объеме. Кроме того, привлечен референс-центр по мониторингу за иерсиниозами Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

"Все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Массовые отравления

С 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет в 25 школах. Госпитализирован 51 ребенок. По данным Роспотребнадзора, возбудитель инфекции, вероятно, находился в салатах, изготовленных с нарушением технологического процесса.

Организацию питания в школах, где выявлены заболевшие, осуществляет ООО "Развитие". Изготовление и реализация овощной продукции незамедлительно приостановлены, из оборота изъято более 1,3 тонн продукции. Возбуждены два уголовных дела по статьям УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Ранее по всем случаям отравления были начаты служебные проверки. Во всех школах Красноярска приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки. В связи с необходимостью предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, согласно требованиям КоАП РФ, наложен временный запрет деятельности сельхозпредприятия, производившего овощи. В суд направлены материалы дела для решения вопроса об административном приостановлении деятельности.